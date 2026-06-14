Автомобили Volga будут «разговаривать» с владельцами

Новые российские автомобили Volga обзаведутся умным голосовым ассистентом. Стоит водителю или пассажиру произнести «Привет, Volga», как бортовой компьютер начнет выполнять команды: от настроек климата до открытия панорамной крыши. Первым такую функцию получит кроссовер K50, старт продаж которого намечен на 19 июня.

Возрожденный бренд Volga делает ставку на технологии. Как сообщает журнал Motor со ссылкой на одного из дилеров марки, в автомобилях появится фирменный голосовой помощник. Кодовая фраза для активации — «Привет, Volga» (или «Привет, Волга», в зависимости от настроек).

Что умеет ассистент? Спектр возможностей впечатляет. Электроника самостоятельно изменит настройки климатической системы, откроет панорамную крышу, переключит музыку или проложит маршрут до нужного адреса. Все — без единого нажатия кнопки.

Первой ласточкой станет кроссовер Volga K50. Автомобиль, по сути, представляет собой хорошо знакомый Geely Monjaro. Главное внешнее отличие — оригинальная решетка радиатора, выполненная в стилистике бренда Volga. Ожидаемая стоимость модели — от 4,2 миллиона рублей.

Гамма модели Volga не ограничится одним кроссовером. В линейку также войдут:

Volga K40 (перелицованный Geely Atlas);

Volga K50 (Geely Monjaro);

седан Volga C50 (Geely Preface).

Все три модели уже начали собирать на бывшей сборочной линии Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде. Площадка принадлежит АО «Производство легковых автомобилей».

Старт продаж назначен на 19 июня. Официальный список дилерских центров пока не опубликован, но первые автомобили уже завезены в салоны. Осталось дождаться, когда фраза «Привет, Volga» прозвучит не в тестовых роликах, а в реальных машинах у первых покупателей.