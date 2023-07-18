Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке этим утром

Загруженность дорог в Подмосковье утром во вторник оценивается всего в три балла. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

По данным ведомства, на дорогах региона зарегистрировали свыше миллиона автомобилей. Движение затруднено на Варшавском, Щелковском, Ленинградском и Пятницком шоссе в сторону столицы, а также на трассах «Балтия», «Дон» и «Урал».

В областном Минтрансе предупредили, что погода в регионе 18 июля будет довольно жаркой — ожидается до плюс двадцати семи градусов, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В связи с непогодой водителей призвали быть внимательными и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе планируют открыть двадцать дорожных объектов.