Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром в пятницу

Этим утром загруженность дорог в Подмосковье оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба областного Минтранса со ссылкой на данные регионального Центра безопасности дорожного движения.

Небольшие заторы сейчас наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Щелковском, Варшавском, Киевском, Можайском и Носовихинском шоссе в сторону Москвы, а также на трассах «Крым», «Дон», «Беларусь», «Балтия», «Урал», «Волга» и А-105.

Водителей призвали быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал уделять внимание запросам жителей региона на новые автобусные остановки.