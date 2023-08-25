Автомобилистам Подмосковья рассказали о дорожной обстановке утром в пятницу

В пятницу утром на дорогах Подмосковья свободно, зафиксировано более девятисот тысяч автомобилей, загруженность оценивается всего в два балла, сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Пятницком, Носовихинском и Щелковском шоссе в сторону столицы, а также на трассе «Дон».

Водителям напомнили о необходимости соблюдать требования дорожных знаков. Также в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали автомобилистов быть внимательными при перестроениях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как запуск МЦД повлияет на экономику Подмосковья.