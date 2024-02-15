Автомобилистам Подмосковья рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Госавтоинспекция по Московской области рекомендовала автомобилистам по возможности пересесть с личного транспорта на общественный из-за непогоды.

В региональном Управлении ГИБДД сообщили, что в настоящее время в Подмосковье наблюдаются очень сложные погодные условия: идет мокрый снег, на дорогах ухудшилась видимость, возможно образование гололедицы.

Пешеходов призвали пользоваться световозвращающими элементами и быть предельно внимательными при переходе дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подразделениям ДПС в Московской области передали 130 новых патрульных машин.