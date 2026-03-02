Автомобилистам приготовиться: цены максимально пойдут вверх с 1 апреля

С 1 апреля ожидается резкий скачок цен на новые легковые машины из-за новых правил утильсбора для авто из ЕАЭС. По прогнозам экспертов, стоимость некоторых моделей, особенно премиальных, может вырасти на 20% и более, пишет РГ.

Российский авторынок ожидает новый виток удорожания легковых автомобилей, который начнется уже в марте, но особенно сильно ударит по кошелькам покупателей с 1 апреля. Причиной грядущего повышения цен станут не только инфляционные ожидания, но и корректировка механизма начисления утилизационного сбора на машины, ввозимые из государств ЕАЭС. Аналитики полагают, что уже в текущем месяце ценники вырастут на 2–3% по сравнению с февралем, а апрельский пересмотр стоимости может обернуться для покупателей подорожанием вплоть до 20%, в зависимости от бренда и модификации.

Наибольший удар новые правила нанесут по сегменту премиальных иномарок, которые традиционно доставляются в страну по параллельному импорту. Как пояснил руководитель отдела розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров, для люксовых автомобилей прибавка к цене может составить сотни тысяч рублей, а в отдельных случаях — превысить миллион. Массовый сегмент пострадает меньше, однако и там избежать удорожания вряд ли удастся.

Снижение ключевой ставки Центробанка в феврале с 16 до 15,5% пока не привело к удешевлению автокредитов. Ставки по займам остаются на высоком уровне, что продолжает сдерживать спрос со стороны заемщиков. Без специальных программ лояльности от производителей и дистрибьюторов ситуация могла бы быть еще более напряженной. Участники рынка прогнозируют, что по итогам 2026 года объем выданных автокредитов способен упасть на 35–45% относительно прошлого года, что заставляет дилеров изобретать новые способы привлечения клиентов.

Издание «Российская газета» отмечает, что старт 2026 года стал для автосалонов одним из самых провальных за последние два года: январские и февральские продажи разочаровали даже лидеров индустрии. Вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин подтвердил, что такого слабого начала года не наблюдалось уже давно.

В сложившихся обстоятельствах покупатели оказались перед дилеммой: спешить с приобретением или отложить сделку до лучших времен. Эксперты советуют не медлить с выбором дорогой иномарки, так как вероятность ее резкого удорожания с апреля крайне высока. В массовом секторе ситуация выглядит более предсказуемой, но дилеры предупреждают: ждать снижения цен в обозримом будущем не приходится.