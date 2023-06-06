Автомобилистам запретили ездить летом на шипованной резине

Правительство Российской Федерации опубликовало документ, который запретит водителям ездить на шипованной резине для колес в летнее время года. С постановлением можно ознакомиться на официальном сайте, о чем сообщает ФАН.

Александр Толмачев, Депутат Государственной Думы и член Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, прокомментировал выдвинутую инициативу. По его словам, летом дороги сильнее подвергаются разрушению шипов на колесах автомобилей.

А маневрирование становится более опасным из-за увеличения тормозного пути. Как посчитал чиновник, ленивые и нерадивые владельцы машин больше не упустят момент, когда нужно сменить зимние шины, потому что данное постановление является шагом на верном пути.

Правила, ограничивающие использование автомобиля с шипованными шипами в летний сезон, начнут действовать с 1 сентября 2023 года.