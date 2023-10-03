Автомобилистов предупредили о накроющем Москву и Подмосковье сильном тумане

Автомобилистам следует быть максимально осторожными и внимательными на дорогах Москвы и ближайшего Подмосковья из-за идущего в столичный регион сильного тумана.

Как сообщается в аккаунте в соцсетях столичного комплекса городского хозяйства, туман буквально скует все вокруг ближе к полуночи и продержится до утра вторника, 3 октября.

«Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», - говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что, согласно прогнозам метеорологов, до 9 часов утра 3 октября местами на дорогах видимость не будет превышать 200-700 метров.