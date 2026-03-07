Автомобилисты массово получают штрафы за фары: что известно о новой ловушке на дорогах?
Россиянам напомнили о штрафах за езду с выключенными фарами
Фото: [Платная парковка в Дзержинском на улице Угрешской/Медиасток.рф]
Пренебрежение правилами пользования световыми приборами может обернуться для автомобилиста денежным взысканием. Штраф за езду без включенных фар или некорректное использование дальнего света достигает 500 рублей, предупредила в интервью РИА Новости юрист Валентина Бачурина.
Специалист пояснила, что подобные действия подпадают под действие статьи 12.20 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Нарушение правил пользования внешними световыми приборами»). По закону это считается административным нарушением.
«За езду с выключенными фарами или неправильное использование дальнего света применяются санкции: предупреждение или штраф 500 рублей», — приводит слова члена Союза юристов блогеров при МГЮА имени Кутафина Валентины Бачуриной информагентство.
Ранее эксперты назвали типичные ошибки женщин за рулем.