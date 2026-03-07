Автомобилисты массово получают штрафы за фары: что известно о новой ловушке на дорогах?

Фото: [ Платная парковка в Дзержинском на улице Угрешской/Медиасток.рф ]

Пренебрежение правилами пользования световыми приборами может обернуться для автомобилиста денежным взысканием. Штраф за езду без включенных фар или некорректное использование дальнего света достигает 500 рублей, предупредила в интервью РИА Новости юрист Валентина Бачурина.