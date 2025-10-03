Автомобилисты в Миассе оспорили штрафы из-за неверных данных камеры

В Миассе камера автоматической фиксации нарушений ПДД, расположенная на улице 60-летия Октября, стала источником спорных штрафов. Согласно зафиксированным данным, автомобили якобы двигались со скоростью 120-130 км/ч при установленном ограничении в 60 км/ч. Автолюбители, получившие уведомления о штрафах, обратились в редакцию 74.RU.

В основном речь шла о штрафах в размере 1500 руб. за превышение скорости на 40-60 км/ч (с учетом допустимой погрешности прибора). Однако встречались случаи, когда превышение фиксировалось на 60 км/ч, что влечет за собой штраф от 3 до 3,75 тыс. руб. или лишение водительских прав (в случае обнаружения сотрудниками ГИБДД).

Местные жители утверждают, что из-за интенсивного движения практически невозможно ехать со скоростью 120 км/ч на данном участке дороги. Они предполагают, что причиной некорректной работы камеры могло стать ДТП, произошедшее ранее. В результате аварии была повреждена опора, на которой была установлена камера, принадлежащая челябинской компании Digital Patrol.

В Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД Челябинской области сообщили, что проблема была оперативно выявлена и выписка штрафов прекращена. Все ранее вынесенные постановления были аннулированы после обращений водителей.

Согласно установленному регламенту, ГИБДД имеет два месяца на проверку данных с камер и вынесение решений о штрафах. 24 сентября инспекторы начали проверку нарушений, зафиксированных 1 сентября, и обнаружили аномалии.

Выгрузка данных была остановлена, а камера временно деактивирована. Таким образом, постановления, выписанные начиная со 2 сентября, не обрабатывались.

Проверка выявила некорректную зону фиксации камеры. Причины произошедшего выясняются, рассматривается версия о возможном ДТП, однако в базах ГИБДД информация о соответствующей аварии отсутствует.

Неполадки с камерой были устранены, и 1 октября 2025 года комплекс возобновил работу в штатном режиме.

Водителям, получившим штрафные постановления за нарушения, зафиксированные 1 сентября, рекомендовано обратиться с жалобой в ГИБДД в течение 10 дней для отмены штрафа.

