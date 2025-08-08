Суд рассмотрит дело двух мужчин, похитивших видеофиксацию ПДД под Мурманском

Двое жителей Апатитов, оба 38 лет, предстанут перед судом в Мурманской области. Им предъявлено обвинение в намеренном уничтожении имущества, принадлежащего другому лицу, что повлекло за собой существенный материальный ущерб. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Согласно материалам следствия, в период с 25 по 29 августа 2024 года обвиняемые, используя автомобиль «ВАЗ-21043», совершили поездки по трем разным локациям в Кировске и Апатитах. Их целью была кража трех комплексов для автоматической регистрации нарушений правил дорожного движения вместе с аккумуляторными батареями.

Эти комплексы принадлежали коммерческой организации. После совершения кражи злоумышленники подожгли добычу в одном из складских помещений. Общий ущерб, нанесенный ГОКУ «Мурманскавтодор», оценивается более чем в 5,4 млн руб.

На данный момент следствие располагает необходимым объемом доказательств для передачи дела в суд. Уголовное дело, получившее утверждение обвинительного заключения, направлено в судебные органы для дальнейшего разбирательства.

