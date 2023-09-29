Автомобильное движение на Крымском мосту восстановлено

Стало известно, что на нем восстановили автомобильное движение. Информационный центр об оперативной обстановке на мосту опубликовал соответствующую запись на своей странице в социальных сетях.

Стоит напомнить, что автомобильное движение по Крымскому мосту закрыли еще вечером 28 сентября. Утром в пятницу, на следующий день, оно было восстановлено. Об этом пишет сайт aif.ru.

В Министерстве транспорта Российской Федерации заявили, что такая мера была необходима, поскольку на мосту требовалось провести восстановительные работы.

Нескольким ранее уже объявлялась о запуске движения по левой части моста. Ведь именно она оказалась повреждена из-за теракта, который произошел в июле 2023 года.

Мария Захарова, являясь официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации, уже предупреждала о жестком ответе на любые атаки, которые могут поступить со стороны Украины на Крымский мост.