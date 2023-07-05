Автомобильную пробку перед Крымским мостом удалось полностью ликвидировать
Фото: [© Дмитрий Макеев/РИА Новости]
Очереди перед переправой со стороны Таманского полуострова больше нет.
Затор из транспорта появился с 1 июля, это было связано с началом высокого курортного сезона. Наплыв желающих отдохнуть в Крыму был настолько высок, что пропускные пункты, на которых проводят досмотр транспорта и перевозимого багажа, не успевали справляться с таким пассажиропотоком. Временами очередь достигала восьми километров, а эпизодически падала до двух-трех. И вот эта очередь сегодня днем полностью исчезла.
«Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет», - написал в своем микроблоге Николай Лукашенко, министр транспорта Республики Крым.