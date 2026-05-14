Автомобильный рынок Казахстана: сколько стоят популярные иномарки, покинувшие РФ

Казахстан остается ключевым регионом, где официально представлены мировые автобренды, ушедшие из России. Сравнение цен на популярные модели — от Kia Sportage до элитных внедорожников — наглядно показывает разницу в стоимости при официальных продажах, сообщает Газета.ру.

Официальный рынок против параллельного импорта

Для российских автолюбителей Казахстан стал своего рода индикатором того, сколько могли бы стоить привычные машины при сохранении официальных дилерских сетей. Пока в России покупка многих моделей завязана на сложных «серых» схемах, в соседней республике сохраняется прозрачное ценообразование. Эксперты провели анализ стоимости востребованных седанов и кроссоверов, пересчитав цены из тенге в российскую валюту для наглядности.

Цены на массовый сегмент и бизнес-класс

Наиболее доступным вариантом в списке оказался кроссовер Kia Sportage с двухлитровым двигателем мощностью 150 л. с. — его цена стартует от 12,8 млн тенге (около 2,37 млн рублей). Популярный седан бизнес-класса Toyota Camry с мотором 2.5 обойдется покупателю минимум в 18,7 млн тенге (3,46 млн рублей), а Hyundai Sonata с агрегатом 1.5 литра оценена в 15 млн тенге (2,78 млн рублей). За Skoda Octavia с турбомотором 1.4 и классическим автоматом просят 17,9 млн тенге, что эквивалентно 3,31 млн рублей.

Стоимость премиальных внедорожников

В более высоком ценовом диапазоне разрыв становится еще заметнее. Subaru Forester предлагается за 23,7 млн тенге (4,38 млн рублей). Тяжелый люкс представлен моделями Infiniti QX80 за 70 млн тенге (12,95 млн рублей) и Land Rover Defender 110, чья стоимость достигает 81 млн тенге (14,99 млн рублей). Несмотря на привлекательность этих цифр, российским покупателям стоит помнить о дополнительных расходах: утильсборе, логистике и таможенном оформлении, которые значительно увеличивают итоговую стоимость машины в РФ.