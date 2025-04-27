«Автопробег Победы» завершился в центральном музее ВВС в Щелково

В преддверии знаменательной даты – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в рамках международной акции «Диктант Победы» – состоялся «Автопробег Победы». Организатором мероприятия, объединившего ретро-автомобили из Военно-технического музея Славы в Черноголовке, выступила партия «Единая Россия». Завершением путешествия стал Центральный музей Военно-воздушных сил в Щёлково, где на участников ждали теплый прием от ветеранов и зрителей.

В автопробеге приняли участие легендарные автомобили времен войны: «Виллис», ГАЗ-М, «Победа», ГАЗ-12 ЗИМ и ЗИЛ-4104 (115) в сопровождении автомобилей ГИБДД. Кавалькада ретро-техники произвела фурор на открытой стоянке музея, где их приветствовали сотрудники во главе с начальником ЦМ ВВС А.М. Зарубецким.

Депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев отметил, что подобные события играют важную роль в формировании патриотических чувств у молодежи.

Встреча двух технических музеев стала настоящим подарком для посетителей Центрального музея ВВС, предоставив им возможность увидеть и авиационную, и автомобильную ретро-технику. Участники автопробега с большим интересом ознакомились с авиационной техникой, представленной на открытой площадке, а затем приняли участие в экскурсии, проведенной начальником ЦМ ВВС А.М. Зарубецким по ангару №8, где хранятся редчайшие экспонаты самолетов.