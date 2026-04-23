Солнце не унимается: полдень начался с мощной вспышки, такой не было с начала апреля

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировала мощнейшее событие — вспышку класса M4.3. Это самая сильная вспышка с начала месяца. За несколько часов до этого, в восемь утра, ученые заметили еще одну. Об этом сообщает Lenta.ru.

Такой вспышечной активности не видели почти две недели — последний раз нечто подобное регистрировали 9 апреля. Солнце, кажется, решило наверстать упущенное. Астрофизики не исключают, что днем может случиться ещё один выброс, причем с более высоким баллом.

Однако расслабляться рано. В отличие от мощных геомагнитных бурь, которых пока не ожидается, Солнце продолжает жить своей жизнью. Последняя буря на Земле началась 18 апреля и была слабой — не превысила уровень G2 (средняя). Но ученые отмечают: если вспышек станет больше, ситуация может измениться.

Ранее в Перу обнаружили астрономическую обсерваторию возрастом 5000 лет.