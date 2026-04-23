Губернатор Подмосковья выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Пиманова
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования в связи со смертью режиссера, сценариста, продюсера, ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова. Он подчеркнул, что эта утрата «отзывается в сердцах очень многих людей».
«Все его творчество, его фильмы были посвящены важному и доброму — нашей истории, патриотизму, жизни страны, людям, которые ее создают и защищают. А программа «Человек и закон» для многих поколений стала разговором о совести, местом, где за каждой историей стояли судьбы людей, их боль, их надежда на справедливость», - отметил губернатор.
Воробьев добавил, что Пиманов проявлял себя как человек с характером, на которого всегда можно было положиться. Он был отзывчивым, неравнодушным, умел поддержать и словом, и делом.
«Светлая память. Его голос, его позиция, его человеческое тепло — все это останется с нами», - заключил губернатор.
