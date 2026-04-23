Проходящий по делу о взятке экс-чиновник из Ижевска пытался выйти из СИЗО

Индустриальный районный суд Ижевска продлил арест исполняющему обязанности начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации города Дмитрию Фомину, пишет udm-info.ru . Чиновника обвиняют в получении взятки в крупном размере. Следствие считает, что 25 декабря 2025 года Фомин лично получил 200 тысяч рублей от представителя строительной компании.

Объединенная пресс-служба судов Удмуртии сообщила, что 23 апреля суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения. Фомин и его защитник возражали и просили заменить заключение под стражу на домашний арест или запрет определенных действий. Суд эти доводы отклонил.

По версии следствия, чиновник взял деньги за действия, входящие в его служебные полномочия. Речь идет об ускорении согласования проекта планировки территории, содействии в изменении вида разрешенного использования земельного участка и общем покровительстве. Взяткодателем выступил представитель ООО «Специализированный застройщик "Бавария Строй МС"».

Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 26 июня 2026 года. Дмитрий Фомин, который исполнял обязанности начальника ГУАиГ Ижевска с ноября 2024 года, останется в СИЗО как минимум до конца весны.

Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы в колонии и штраф в размере до 60-кратной суммы взятки. 200 тысяч рублей, полученные, по версии следствия, в канун нового 2026 года, могут обернуться для чиновника многомиллионным штрафом и почти полным десятилетием за решеткой. Суд счел, что даже домашний арест для такого фигуранта — слишком мягкая мера.

