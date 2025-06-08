Автопробег в честь Дня памяти и скорби пройдет в Подмосковье. Его маршрут будет пролегать по мемориальным местам региона. Пробег завершится минутой молчания.

Уже проведена подготовка по проведению 20 июня однодневного автопробега малого формата с участием до 10 автомобилей. Они проедут по следующему маршруту: Ярославское шоссе, площадка у ТК «XL»; Пушкино, лагерь «Левково»; Яхрома, мемориал Воинам Великой Отечественной войны; Перемиловские Высоты, монумент Героям битвы под Москвой; Дмитров, Вечный Огонь.

В рамках мероприятия также пройдут встречи с представителями молодого поколения, возложения цветов.