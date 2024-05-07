Автопробег в честь Дня Победы состоялся в Шатуре

Традиционный автопробег в честь 9 Мая прошел в городском округе Шатура, в рамках которого автоколонны проехали двумя маршрутами по мемориалам муниципалитета с целью почтить память героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Отмечается, что автоколонны остановились в микрорайоне Керва, где возле памятника воинам Великой Отечественной войны с высеченными свыше 300 фамилиями погибших почтили память павших на полях сражений. На памятные плиты возложили цветы.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ]

Кроме того, почтили память погибших в селах Петровское, Середниково, поселков Шатурторф, Радовицкий, Бакшеево. В целом колонны объехали почти 20 населенных пунктов Большой Шатуры.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ]

Торжественно были встречены участники автопробега жителями Бакшеева, также они посетили поселок Мишеронский, мемориал воинам-рошальцам.

Отмечается, что в годы войны Рошальский химический завод выпускал продукцию для фронта. В поселке Туголесский Бор свидетелями тех дней остались только четыре труженика тыла.

В автопробеге участвовали волонтеры Подмосковья, «Боевое братство», депутаты и общественники округа.