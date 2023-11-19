Автопробег в честь подвига 28 Панфиловцев состоялся в Волоколамском округе

Автопробег в честь подвига 28 панфиловцев прошел в Волоколамском округе в третий раз, и совпал с датой гибели самого генерала Панфилова. Участники посетили мемориал в деревне Дубосеково, братскую могилу в деревне Нелидово, Волоколамское мемориальное кладбище и Иосифо-Волоцкий монастырь в селе Теряево.

«На этой земле был совершен массовый героический подвиг. Ноябрь 1941 года это один из самых тяжелых периодов. Ценой своей жизни люди останавливали танки. Здесь — начало конца непобедимого немецкого шествия», — рассказала одна из местных жительниц.

В автопробеге в честь подвига героев-панфиловцев приняли участие жители деревни Шитьково, Соснино, других соседних населенных пунктов округа. Первым в колонне автопробега стал руководитель военно-патриотического клуба «Панфиловец» Сергей Бобинов.

В ходе автопробега участники посетили мемориальный комплекс «Героям-панфиловцам» в деревне Дубосеково, воинское мемориальное кладбище в Волоколамске, Иосифо-Волоцкий монастырь в селе Теряево и место гибели генерала Панфилова в деревне Гусенево.

На всех памятных местах настоятель храма в деревне Шитьково отслужил заупокойные литии, а на месте гибели генерала Панфилова — панихиду. По возвращению участников с автопробега в храме Рождества Пресвятой Богородицы прошел благодарственный молебен.