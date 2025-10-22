Автопродление водительских прав: что изменится с 2026 года

С 1 января 2026 года в России прекратится действие механизма автоматического продления водительских удостоверений, сообщил ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА Тургунбой Зокиров, пишет ТАСС .

Мера, введенная в 2022 году для снижения административной нагрузки на граждан, действовала исключительно для прав, срок которых истекал в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.

Согласно разъяснению эксперта, если срок действия водительского удостоверения истекал, например, 31 декабря 2025 года, то оно автоматически продлевалось на три года — до 30 декабря 2028 года. Однако для документов, чей срок истекает начиная с 1 января 2026 года, такая льгота уже не предусмотрена: их придется продлевать в стандартном порядке.

Зокиров особо подчеркнул: водителям, которые ранее воспользовались автопродлением, критически важно знать исходную дату истечения срока действия своих прав. Эта информация указана непосредственно в удостоверении. К примеру, если формально права должны были перестать действовать 1 января 2023 года, то фактически их срок был продлен с 31 декабря 2022 года и истекал 31 декабря 2025 года. Соответственно, уже с 1 января 2026 года такое удостоверение становится недействительным.

Механизм автопродления был введен постановлением правительства РФ в апреле 2022 года сначала для прав, истекавших в 2022–2023 годах. Позднее аналогичные решения продлевали действие меры в 2023 и 2024 годах. Важное уточнение: при автопродлении не требовалось менять физические документы — можно было продолжать пользоваться старыми правами.

