Автопроизводители неожиданно переписали цены на популярные модели в России

В первой половине июня несколько автомобильных марок скорректировали стоимость своих моделей. Часть машин стала дешевле, однако некоторые автомобили прибавили в цене. Подробности изменений приводит агентство « Автостат » на основе данных за период с 1 по 15 июня.

Наиболее заметные корректировки провел китайский производитель Hongqi. Седан H6 подешевел в зависимости от комплектации на 161–231 тысячу рублей, что соответствует снижению на 3,5–5,3%. В то же время седан H9 прибавил в цене 10 тысяч рублей. Также выросла стоимость кроссоверов бренда: модель HS3 подорожала на 20–60 тысяч рублей, а HS5 — на 29–99 тысяч рублей.

Снижение цен зафиксировано и у других производителей. Кроссовер Jetour Dashing стал доступнее на 50 тысяч рублей, что составляет 1,3–1,8% от прежней стоимости. Более существенное удешевление произошло у коммерческого автомобиля Avior V90, цена которого уменьшилась на 310 тысяч рублей или примерно на 6,1–6,2%.

Среди российских марок изменения коснулись «Москвича 3». Базовая версия «Стандарт» с телематической системой, двигателем мощностью 136 лошадиных сил и механической коробкой передач подорожала на 15 тысяч рублей. Рост стоимости составил около 0,7%.

Таким образом, в начале июня автопроизводители продолжили пересматривать ценовую политику. Одни компании сделали свои модели более доступными для покупателей, тогда как другие скорректировали стоимость отдельных автомобилей в сторону увеличения.