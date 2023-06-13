Автор бестселлера «Ешь, молись, люби» сняла с публикации роман о России
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Американская писательница Элизабет Гилберт, автор бестселлера «Ешь, молись, люби» отказалась публикации своего нового романа из-за протестов украинцев, пишет Politico.
Выход романа «Снежный лес», действие которого происходит в Сибири в 1900-х годах, был запланирован на февраль 2024 года. Гилберт отказалась от работы над проектом из-за массовых откликов украинских читателей, которые опасаются, что роман будет романтизировать Россиию.
Гилберт пообещала вернуть деньги всем, кто сделал предварительный заказ на книгу.
Писательница решила сосредоточиться на других проектах.