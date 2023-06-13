Автор бестселлера «Ешь, молись, люби» сняла с публикации роман о России

Выход романа «Снежный лес», действие которого происходит в Сибири в 1900-х годах, был запланирован на февраль 2024 года. Гилберт отказалась от работы над проектом из-за массовых откликов украинских читателей, которые опасаются, что роман будет романтизировать Россиию.

Гилберт пообещала вернуть деньги всем, кто сделал предварительный заказ на книгу.

Писательница решила сосредоточиться на других проектах.