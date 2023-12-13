Автор хита «Вдох-Выдох» дал россиянам советы по борьбе с ленью

Исполнитель и автор песен Владимир Солдатов уверен, что с прокрастинацией и нежеланием что-то делать можно легко справиться.

Солдатов дал пять советов, которые помогают ему приняться даже за самые рутинные дела. Он успешно справляется с ленью, и рекомендует попробовать его нехитрые лайфхаки, пишет портал «Дни.ру».

В первую очередь нужно разнообразить свое рабочее время чем-то позитивным и комфортным. Солдатов делает зарядку каждые 30 минут во время дел, листает «ленту с котиками» и меняет обстановку на более стильную. Это можно делать в мелочах: от заставок в гаджетах, до изменения положения предметов на столе.

Нужно также чаще общаться с коллегами и напоминать себе о планах и целях, но с точки зрения воодушевления: человек должен держать в голове, зачем занимается той или иной деятельностью. Это поможет не потерять мотивацию и приобрести новые силы даже на сложных проектах.

После окончания рабочего дня или на выходных важно уделять время спорту. Солдатов уверен, что в здоровом теле — здоровый дух, который помогает стать продуктивнее. Автор песен советует начать вводить себе полезные привычки в каждый день, чтобы улучшать самодисциплину и реже сталкиваться с ленью.