Автор сериала Mr. Freeman стал фигурантом дела о дискредитации ВС РФ

Суд в Моске рассмотрит административное дело Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом). Его подозревают о распространении недостоверных сведений о ВС России, пишет ТАСС.

«Поступил протокол, составленный по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан)», — уточнили в Хорошевском суде.

Уточняется, что основатель студии Toonbox выступал против СВО, поддерживал и спонсировал Украину с помощью своего фонда.

Когда назначат заседание по делу станет известно позже: сам иноагент Мантуров находится за пределами РФ. Творцу грозит штраф в размере 50 тыс. рублей.

Сериал mr.Freeman стал популярным почти сразу после выхода в 2009 году. Саркастичный и прямолинейный персонаж быстро полюбился зрителям, несмотря на то, что он критиковал образ жизни простых современных обывателей.