Авторы BGR назвали проверенный способ ускорить компьютер на Windows

Севший или изношенный аккумулятор способен заметно замедлить работу ноутбука. Как сообщает издание BGR , в портативных компьютерах встроенная батарея влияет не только на автономность, но и на общее быстродействие устройства.

Специалисты пояснили, что при разряженной или деградировавшей батарее ноутбук автоматически снижает мощность процессора, чтобы предотвратить внезапное отключение. В первую очередь журналисты рекомендовали проверить состояние аккумулятора через соответствующие настройки устройства. Если аккумулятор изношен, его необходимо заменить — после этого скорость работы компьютера вернется к прежнему уровню. Этот метод авторы назвали проверенным для ноутбуков под управлением Windows.

Если батарея исправна, проблема может крыться в ее глубоком разряде либо в адаптере питания, который не способен обеспечить достаточную подачу энергии. Авторы подчеркнули, что использование неподходящего зарядного устройства — распространенная ошибка, которая способна повредить аккумулятор ноутбука.