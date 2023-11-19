Автошколу в Швеции оштрафовали за общение преподавателя с украинцем на русском языке

Европейская демократия продолжает всеми силами показывать, что права человека там на первом месте. Только не понятно с какого конца. Очередной пример выборочного европейского законодательства продемонстрировала Швеция.

Как пишет шведское издание Samnytt, местные правоохранители выписали штроф на 40 тыс. крон (337 тыс. рублей) автошколу за общение преподавателя учебного заведения с украинцем на русском языке.

Отмечается, украинец, решивший отучиться на права, был несказанно растроен, когда инструктор неожиданно говорил с ним по-русски. Разгневанный свидомый потребовал перевести задание на английский или шведский, но получил отказ. Украинец не придумал ничего лучше, как написать жалобу на автошколу.

Правозащитные органы Швеции провели проверку, посчитали действия русскоязычного преподавателя самой настоящей «дискриминацией по этническому признаку» и оштрафовали автошколу. Руководство последней, в свою очередь, рассталось с инструктором.