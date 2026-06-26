Звезда «Людей Икс» Тайлер Мэйн лишился бороды из-за болезни

Канадский актер Тайлер Мэйн, известный франшизе «Люди Икс», борется с редкой формой рака, пишет Super. У него диагностировали рак молочной железы — заболевание, которое у мужчин встречается лишь в 1% случаев. Артист поделился с поклонниками подробностями своего лечения и показал, как болезнь отражается на его внешности.

На 15-й день курса химиотерапии 59-й Тайлер заметил, что у него начали выпадать волосы из бороды. Он опубликовал видео, где видно, как пряди отделяются от лица. А спустя три дня актер решил сбрить бороду полностью.

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В своем обращении Мэйн объяснил, что химиотерапия воздействует на быстрорастущие клетки, к которым относятся волосы и ногти.

«Это неизбежно, и я принимаю это», — сказал актер.

Особую поддержку Тайлеру оказала его жена Рене. Она показала мужу их свадебные фотографии, чтобы напомнить, что он всегда был красив — и с бородой, и без нее. Сам актер поблагодарил супругу за поддержку и выразил надежду, что после лечения сможет снова отрастить бороду.

Подписчики массово оставляют ободряющие комментарии и желают актеру скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что близкие и друзья звезды «Санта Барбары» Марси Уокер начали сбор средств на ее лечение.