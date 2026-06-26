«Нельзя летать дальше шести часов»: почему Серов отказывается от концертов в Таиланде и редко выступает в России?
Mash: врачи запретили Александру Серову долгие перелеты из-за риска тромбоза
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Народный артист России Александр Серов столкнулся с серьезными ограничениями по здоровью, пишет The Voice со ссылкой на телеграм-канал Mash. Врачи запретили ему длительные перелеты из-за высокого риска тромбоза.
Отмечается, что медики рекомендовали певцу только короткие рейсы — до шести часов — и то с обязательной медикаментозной поддержкой. Однако даже пятичасовые перелеты стали для Серова проблемой: он отказывается от них из-за частых задержек рейсов, которые увеличивают время пребывания в воздухе и создают дополнительную опасность.
В результате артист резко уменьшил количество выступлений в России. Он также полностью отказался от концертов в Таиланде, куда раньше летал с гастролями. Теперь Серов предпочитает выступать только в городах, расположенных недалеко от Москвы, чтобы минимизировать время в пути и не рисковать здоровьем.
Ранее сообщалось, что актер Владислав Котлярский временно лишился слуха из-за серных пробок.