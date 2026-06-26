«Не плодить фейки»: силовики защитят шлюзы Волго-Донского судоходного канала от террористов

В Волгоградской области в пятницу, 26 июня, стартовали плановые межведомственные антитеррористические учения, местом проведения которых стал стратегически важный объект региона. Мероприятие организовано региональным Оперативным штабом в соответствии с утвержденным графиком, сообщили novostivolgograda.

В течение дня специалистам предстоит отработать комплекс мер по предотвращению террористической угрозы на территории Волго-Донского судоходного канала, расположенного в Светлоярском районе. Основное внимание будет уделено недопущению чрезвычайных ситуаций на гидротехническом сооружении. Подробности сообщили в пресс-службе местного Оперштаба.

Для реализации поставленных задач на объект будут стянуты силы и средства органов безопасности и других силовых ведомств. Не исключается, что на время учений для жителей соседних населенных пунктов введут временные ограничения, в том числе касающиеся движения транспорта.

Представители властей призывают граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию. Ко всем ограничениям просят отнестись с пониманием — они носят вынужденный характер и направлены на отработку алгоритмов защиты. Все важные сведения, включая итоги учений, будут опубликованы исключительно через официальные каналы информирования.

Ранее сообщалось, что ночь на 26 июня стала одной из самых напряженных для российской системы ПВО.