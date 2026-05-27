АвтоВАЗ назвал цену и дату старта продаж минивэна SKM M9

В московском «Крокус Экспо» на выставке коммерческого транспорта COMvex состоялась премьера локализованного минивэна бизнес-класса SKM M9, который выпустят совместно АвтоВАЗ и нижегородский «Промтех». Новинка появится в продаже в сентябре текущего года по цене около 5 миллионов рублей. Основная задача модели — заменить изношенные Mercedes и Volkswagen в ведомственных автопарках, пишет Авто Mail .

Отечественный автопром вышел на охоту за сегментом, который долгие годы оставался вотчиной немецких марок. На стенде COMvex впервые представили публике SKM M9 — переднеприводный минивэн, который собираются выпускать силами Lada и нижегородской компании «Промтех».

Под капотом новинки прописался двухлитровый дизельный мотор мощностью 150 лошадиных сил. Трансмиссию покупатель сможет выбрать на свой вкус: либо 6-ступенчатая механика, либо 9-диапазонный автомат. В салоне — семь или восемь мест с отделкой из искусственной кожи. Производитель подготовил два варианта интерьера: темный и светлый. За мультимедиа отвечает 12,3-дюймовый экран, климат-контроль также входит в оснащение.

В кулуарах выставки представители компании пояснили корреспонденту, что старт продаж намечен на сентябрь этого года. Интерес к новинке уже проявили несколько государственных и окологосударственных структур. Прямая задача SKM M9 — вытеснить из ведомственных гаражей порядком изношенные минивэны Mercedes и Volkswagen, которые давно требуют замены. Цена составит около 5 млн рублей, хотя итоговый ценник может слегка плавать в зависимости от выбранной комплектации.