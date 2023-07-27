«АвтоВАЗ» планирует перенести производство двух проектов Largus на одну площадку

Как рассказал президент компании Максим Соколов, концерн рассматривает такой вариант и готовит полноценное предложение для совета директоров. Предполагается, что производство автомобилей Lada Largus будет перенесено на предприятие в Ижевске, где уже существует проект e-Largus. По его словам, объединить оба проекта кажется логичным решением, ведь это позволит снизить затраты на логистику.

Также Соколов пояснил, что это решение с долгосрочной перспективой, так как в планах компании запустить три новых проекта: Iskra, Vesta+, Lada Aura. После начала производства этих автомобилей им может стать «тесно» на нынешней площадке в Тольятти.