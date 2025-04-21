«Lada Iskra обречена на успех»: эксперт оценил запуск серийного производства автомобиля

Эксперт высказал мнение, что Lada Iskra — это бюджетная модель, которая будет пользоваться особенным спросом у среднестатистического россиянина. Пользоваться новой машиной всегда приятно. В первую очередь приобретением машины заинтересуются молодые люди.

По мнению эксперта, у автомобиля хорошие заявленные опции и характеристики. Автомобиль отличается средними размерами. Кроме того, машина адаптирована для российских дорог.

«Новая машина — это всегда хорошо и символично, что серийное производство стартовало именно в тот день, когда первая «копейка» вышла с АвтоВАЗа. Я думаю, что LADA Iskra обречена на успех», — рассказал Армен Оганесян.

Эксперт отметил, что высокий спрос на автомобили установится, если анонсированная цена окажется реальной. Если же цены начнут резко повышаться, то новая модель не будет пользоваться высокой популярностью. Армен Оганесян высказал мнение, что кузов Cross-универсал — самый удобный вариант. По данным издания, Lada Iskra будет выпускаться в трех кузовах.

Ранее сообщалось, что министр Алиханов поделился впечатлениями от тест-драйва новой модели Lada Iskra.