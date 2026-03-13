Автоваз прогнал всех? Почему китайские машины резко исчезли из России

Российский автоэксперт Петр Баканов прояснил ситуацию вокруг снижения присутствия некоторых китайских моделей на отечественном рынке. Как сообщает «Российская газета», причины такого явления носят как маркетинговый, так и экономический характер, и далеко не всегда свидетельствуют о полноценном уходе производителя.

В качестве примера специалист привел кроссовер Chery Tiggo 4. Эта модель покинула линейку не из-за проблем с надежностью, а вследствие внутренней конкуренции. Ему на смену пришел Tenet T4. По мнению эксперта, удерживать в продаже два практически идентичных автомобиля, которые борются за кошелек одного покупателя, экономически нецелесообразно.

Другая причина обновления ассортимента — естественное старение техники. Модели Jetour X50 и X70 уступили место более современным поколениям T1 и T2. В данном случае решение продиктовано стандартным циклом обновления модельного ряда.

Однако бывают и более прозаичные причины. К примеру, GAC GS3 покинул рынок из-за недостаточной комплектации. Как пояснил Баканов, несмотря на приемлемые ходовые характеристики, автомобиль не получил должного оснащения. Отсутствие даже такого элемента, как задний стеклоочиститель, в 2026 году становится критическим недостатком для покупателей.

Но самым весомым аргументом, влияющим на сокращение модельных рядов, эксперт назвал растущий утилизационный сбор. Эта финансовая нагрузка вынуждает концерны перекраивать моторную гамму. Яркий пример — Haval H9. Производитель был вынужден отказаться от дизельной версии. Переплата по сбору составляла почти 1,5 миллиона рублей, что делало невозможным установку адекватной цены для конечного потребителя. Таким образом, подчеркнул аналитик, исчезновение некоторых моделей — это не прихоть, а жесткая необходимость, продиктованная рынком и регулированием.