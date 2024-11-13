Автоволонтер из Нахабина более года самостоятельно возит гуманитарную помощь в зону проведения СВО

Уточняется, что сам волонтер служил в ВДВ, имеет опыт ведения боев в горячих точках, поэтому лично знает о необходимости поддержки и помощи из тыла.

По словам Олега Жандарова, в начале прошлого года он узнал о том, что до находящегося в ЛНР сына не дошла его посылка, что заставило его искать волонтеров и возить посылки вместе с ними. Однако сегодня волонтер ездит самостоятельно и уже побывал почти на всей передовой от Луганщины до Херсонщины.

Он добавил, что по большей части возит адресную помощь, но иногда доставляет грузы мирным жителям. В поездках в зону СВО его часто сопровождает и поддерживает морально супруга Лариса, но в особо трудные рейсы я стараюсь ее не брать.

По мнению волонтера, только наша помощь и непоколебимая вера в наших бойцов приведут нас к Победе.

В пресс-службе добавили, что сына Олега Константина после ранения направили в военное училище, а за неоценимый вклад волонтер был отмечен благодарственными письмами от главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова и благотворительного фонда «Восход надежды».