Автозаводы не справятся с дронами: глава Mitsubishi Heavy Industries сказал, почему это ловушка
Гендиректор MHI Ито: переоборудование автозаводов под дроны потерпит неудачу
Генеральный директор Mitsubishi Heavy Industries Эйсаку Ито в интервью Financial Times предупредил, что идея перепрофилировать автомобильные заводы под выпуск военных беспилотников обречена на провал. По его словам, технические характеристики дронов постоянно меняются в зависимости от боевой обстановки, тогда как автозаводы спроектированы для массового выпуска одинаковых изделий десятками тысяч.
Ито подчеркнул, что такая конверсия приведет к производству огромного количества быстро устаревающей техники, а в конечном счете обернется колоссальной тратой средств налогоплательщиков.