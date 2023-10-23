Азаров заявил о полной неготовности Украины к отопительному сезону

Для ТЭЦ было заготовлено угля в разы меньше, чем это необходимо для работы в течение всей зимы, и это грозит огромными проблемами в будущем.

По заверению бывшего премьер-министра Украины, в стране нет необходимых запасов угля и газа. Энергетического угля на зиму надо порядка 1,8-3 миллионов тонн, в наличии же сейчас есть только 700 тысяч тонн.

«Угля заготовлено примерно в 3-4 раза меньше необходимого, электроэнергии на всех украинцев не хватит», - подчеркнул Николай Азаров в своем микроблоге.

Также не были проведены необходимые подготовительные работы, не были сделаны плановые ремонты инфраструктурных объектов. Оставшемуся в стране населению не хватит тепла даже при учете того, что в стране осталось гораздо меньше людей, чем было два года назад.