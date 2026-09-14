«Моя молния! Навсегда!»: Богомолов трогательно обратился к Собчак в годовщину свадьбы

44-летняя телеведущая Ксения Собчак и 51-летний режиссер Константин Богомолов отметили седьмую годовщину свадьбы, сообщает «Леди.Mail». Супруги обменялись признаниями в социальных сетях и вспомнили о начале семейной жизни.

Собчак призналась, что рядом с мужем смогла почувствовать себя свободнее и перестала скрывать некоторые черты характера. Телеведущая отметила, что Богомолов полюбил «ту самую Ксюшу», которую она привыкла прятать от всех, а ее «хулиганство облагородилось и стало красивым и изящным» рядом с супругом.

Богомолов посвятил жене теплые слова, отметив, что помнит каждую секунду за семь лет и счастлив, что они все преодолели. Режиссер назвал супругу «любимой, единственной и неповторимой».

«Моя молния! Навсегда!» — добавил Константин.

Напомним, Собчак и Богомолов поженились в сентябре 2019 года, и их свадьба стала одним из самых обсуждаемых светских событий того года. С тех пор пара не перестает удивлять публику и демонстрировать, что их союз становится только крепче.

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