Азаров заявил об обмане украинцев правительством по поводу скорого членства в ЕС

Киев лжет, когда говорит своим гражданам о крайне быстром вхождении в Евросоюз.

Бывший украинский премьер-министр напомнил, что для вступления в данное политическое объединение надо выполнить ряд условий. Одно из них – иметь стабильную экономику.

«Экономика Украины пребывает в состоянии разрухи. Бюджет на три четверти финансируется за счет подачек Запада, о каком платежном балансе можно говорить?» - указал он.

Его слова привело ТАСС. Николай Азаров добавил, что соблюдение прав человека и свободы слова в стране является также необходимым условием. Этого нет и в помине, поскольку людей преследуют за другой язык и другую веру. Поэтому говорить о скором членстве в Евросоюзе преждевременно.