Азербайджан стал дороже на треть: сколько теперь стоят дома и гостиницы в республике

Отдых в Азербайджане заметно подорожал. По данным агентства Media.Az, аренда частных домов и гостиничных номеров выросла в среднем на 30 процентов. Сутки в обычном частном доме без бассейна теперь обходятся в 80–100 манатов вместо прежних 50–60 манатов, а дом с бассейном — в 180–200 манатов против 100–120 манатов годом ранее.

В гостиницах номера, ранее стоившие 50 манатов, поднялись до 60 манатов, а варианты за 90 манатов — примерно до 100 манатов. Разница между одно- и двухкомнатными номерами составляет 5–10 манатов, а более комфортабельные варианты прибавили от 30 до 50 манатов. Большинство иностранных туристов предпочитают останавливаться в Баку, где легче найти доступное жилье, а расходы на питание зачастую ниже, чем в курортных зонах.

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбянди объяснил, что на цены влияют соотношение спроса и предложения, а также концентрация гидов и транспорта в столице и регионах. По его мнению, решение проблемы во многом зависит от работы муниципалитетов. Он также отметил, что туризм в стране сильно привязан к сезонности, и отели в регионах, особенно в выходные, праздники и короткий летний сезон, пользуются периодом высокого спроса. При сравнении с Грузией и Арменией расходы одного туриста составляют в среднем около тысячи долларов, но в Азербайджане наибольшая часть этой суммы приходится на авиаперелет.