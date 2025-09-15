Азербайджанцы реже женятся после запрета на брак с родственниками

В Азербайджане после введения запрета на браки между двоюродными братьями и сестрами наблюдается резкое сокращение числа свадеб. Об этом также сообщил телеграм-канал Baza, ссылаясь на местные издания.

В Азербайджане после запрета на браки между двоюродными родственниками зафиксировано резкое снижение количества свадеб. Запрет вступил в силу в июле 2025 года. Местные СМИ указывают, что в том же месяце было зарегистрировано 2694 брака — это вдвое меньше, чем в июне.

Социолог Узейир Шафиев считает, что запрет повлиял на статистику, а также, возможно, отражает снижение интереса молодежи к браку. Источник напомнил, что такие браки увеличивают риск генетических мутаций и различных заболеваний.

