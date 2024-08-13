Ажурные шедевры из лозы создает жительница Павловского Посада Лучшева

Лидия Лучшева проводит различные мастер-классы, в ходе которых делится своими умениями. Она регулярно представляет оригинальные работы на фестивалях. Некоторые изделия стали экспонатами в музеях Подмосковья. Искусница признается, что каждая работа занимает много часов труда и терпения.

Фото: [ ТВ "Радуга" ]

«8 лет назад я пришла в Павлово-Покровский Дворец культуры на курсы плетения корзин. Начинала с самых простых, черновых: под лук и картошку. Постепенно перешла на вареную лозу. Из нее изделия получаются более изящными. Люблю плести большие, толстые корзины. Для них и прутья нужны длинные и толстые. Руки болят после плетения, но результат того стоит. Я стараюсь сохранить дело и технологию предков. В заготовках использую ивовые прутья. На речке режу лозу, связываю в пучки, варю два часа, потом снимаю кору, сушу и сортирую», — делится своей техникой Лидия Лучшева.

Однако такой досуг также приносит пользу здоровью: улучшает координацию, укрепляет нервную систему. Данный вид творчества также культурно развивает человека.

Павловопосадская мастерица Лидия Лучшева плетет красивейшие ажурные корзины и панно, подносы и абажуры. Особенным спросом пользуются корзины, которые только внешне кажутся хрупкими. Изделия очень прочные и похожи на своих предшественников из древности.