Азиатские марки автомобилей стали популярны у российских водителей

На российском рынке продолжается рост интереса к азиатским автомобилям. Согласно исследованию страховой компании «Росгосстрах», в 2025 году машинами из стран Азии владеют 62% опрошенных, из которых 37% предпочли китайские марки. Российские автомобили есть у 21% респондентов, европейские — у 13%, а американские — у 4%, передает РБК .

Почти 70% тех, кто уже купил или планирует покупку автомобиля в этом году, выбирают модели из Китая. Особенно заметен интерес среди покупателей, приобретающих авто без кредита — две трети из них сделали выбор в пользу китайских брендов.

Среди тех, кто планирует оформить автокредит, 53% считают оптимальным ежемесячный платеж до ₽20 тыс., 26% готовы платить ₽20–40 тыс., 14% — ₽40–60 тыс. и только 7% — более ₽60 тыс.

Каждый третий россиянин намерен потратить на автомобиль ₽2–3 млн, четверть — ₽3–5 млн, 22% — ₽1–2 млн. Только 5% готовы заплатить свыше ₽5 млн, а 15% рассчитывают приобрести машину дешевле ₽1 млн.

Каждый пятый россиянин собирается купить автомобиль уже в этом году, а 8% планируют сделать это до повышения утилизационного сбора. 55% респондентов рассматривают исключительно новые модели, отмечая, что это снижает риски и непредвиденные расходы. 46% покупателей считают, что новая машина надежнее и безопаснее, 30% ценят гарантию и сервис, а 24% выбирают новые авто из-за технологичности.

Тем не менее 45% россиян по-прежнему выбирают подержанные машины, главным образом из-за более низкой цены. 60% таких покупателей считают покупку авто с пробегом экономически выгодной, 17% не считают отсутствие гарантии существенным недостатком.

По словам Дмитрия Кузнецова, куратора направления каско компании «Росгосстрах», рынок демонстрирует устойчивый переход в сторону китайских автомобилей, которые совмещают приемлемую цену и высокий уровень технологий. Он также отметил, что растет число водителей, оформляющих каско: 55% владельцев считают страховой полис необходимым элементом защиты от крупных финансовых потерь.

