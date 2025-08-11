Азиатское сырье против европейского: неожиданные результаты сравнительных испытаний

Отечественная компания BIGZONE Coatings в условиях санкций вышла на мировой рынок и вызвала зависть на Западе, где считали, что Россия не сможет найти замену европейскому и американскому сырью. Об этом технологическом прорыве рассказал RuNews24.ru гендиректор производства Ярослав Сысоев.

Весной 2022 года руководство BIGZONE Coatings стояло перед сложным выбором: закрыть бизнес или найти революционное решение. Пятый пакет санкций ЕС перекрыл 90% поставок сырья для производства красок, поставив компанию на грань краха. Случайная встреча с очень идейным человеком изменила все — вместо сворачивания деятельности компания совершила невероятный рывок, создав собственное производство с нуля.

По словам Сысоева, санкции лишь могут помочь ряду российских компаний и бизнесу встать на новые рельсы, став независимым от ЕС и США. Это доказал прямой опыт организации.

«Мы, производители лакокрасочной продукции, по сути, играем роль «рестораторов». «Звезды «Мишлен» получают те рестораны, чьи блюда не только приготовлены по высшим стандартам, но и абсолютно одинаковы на вкус вне зависимости от каких-либо факторов. Именно такого стандарта добилась BIGZONE Coatings в производстве красок», — отметил гендиректор компании.

Ключевым открытием стал переход на азиатское сырье. После 2022 года оказалось, что азиатские компоненты не только соответствуют, но иногда превосходят европейские аналоги при значительно меньшей стоимости.

За два года компания разработала восемь серийных продуктов, которые теперь используют ведущие российские предприятия, включая производителей скоростных поездов. Объемы производства достигли 340 тонн в год — показатель, заставляющий западных конкурентов нервничать. Главным вызовом стала не разработка рецептур, а обеспечение стабильного качества каждой партии продукции.

