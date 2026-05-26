Азия обходит привычные курорты: туроператоры сообщили, куда сейчас дешевле лететь из России
АТОР: Вьетнам, Таиланд и Китай обойдутся россиянам дешевле Турции и Египта в мае
В конце мая 2026 года поездки в страны Юго-Восточной Азии оказались заметно выгоднее традиционных турецких и египетских направлений. Как пишет Ассоциация туроператоров России, май традиционно считается удачным временем для тех, кто хочет сэкономить на путешествиях в этот регион из-за низкого сезона на многих курортах, а в нынешнем году к этому добавилось еще и укрепление рубля.
Самое бюджетное предложение зафиксировано во Вьетнаме — тур на двоих с перелетом обойдется в 105 тысяч рублей. Схожий по условиям отдых в Египте стоит уже 116 тысяч рублей. На китайский остров Хайнань можно отправиться минимум за 110 тысяч рублей на двоих, включая авиабилеты. Таким образом, азиатские направления впервые за долгое время уверенно выигрывают ценовую конкуренцию у привычных пляжных хитов.