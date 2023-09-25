Азиза назвала причину, по которой муж бросил ее после свадьбы

Как пишет портал «Дни.ру» , супруги разошлись из-за того, что каждый сам выбрал, в какой стране хочет жить. И никто не решился идти на уступки друг другу.

Эстрадная певица показала на своей странице в социальных сетях букет, который ей отправил молодой муж-итальянец. Он бросил Азизу спустя год после свадьбы. По словам звезды, она стала забывать, как выглядит супруг. Конечно же, это вызывает некоторые переживания. Ведь муж променял избранницу на жизнь в Италии.

К слову, сама Азиза выбрала Россию, и не собирается никуда переезжать. Она уверена, что любовь на расстоянии, когда люди находятся в разных странах, меняет сущность брака. Еще бы, ведь все взаимодействие сводится только к звонкам по телефону. Такие отношения рискуют из супружеских перерасти в приятельские.