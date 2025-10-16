АЗС в начали разбавлять бензин ради сохранения цен

На российских автозаправках начали фиксировать случаи продажи разбавленного топлива. Об этом сообщил глава Союза автосервисов России Юрий Валько в беседе с НСН . По словам эксперта, участившиеся жалобы связаны с тем, что поставщики не могут дальше повышать цены и вынуждены экономить на качестве бензина.

Некоторые компании, отметил Валько, искусственно увеличивают октановое число с помощью дешевых присадок. В результате топливо теряет стабильность и может вызывать сбои в работе двигателей. С подобными случаями автосервисы сталкивались уже в начале 2010-х годов. Тогда многие автомобили после заправки оказывались в ремонте буквально в тот же день.

Сейчас история может повториться. На фоне дефицита топлива в отдельных регионах и роста издержек риск недобросовестных схем на АЗС вновь увеличился.

Ранее владельцы автомобилей Geely жаловались на поломки моторов, связывая это с качеством российского бензина. В компании отметили, что китайские модели не адаптированы под высокое содержание оксидантов в топливе. Валько подтвердил, что это возможно, однако достоверных доказательств пока нет.

Он также усомнился, что перепрошивка программного обеспечения машин сможет решить проблему. По его мнению, ситуацию может исправить только ужесточение контроля со стороны надзорных органов за качеством топлива, поставляемого на российские АЗС.