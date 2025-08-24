Бабье лето в конце августа? Последние выходные месяца в столичном регионе обещают быть теплыми

В последние дни августа москвичей ожидает теплая погода. Столичный регион окажется в теплом секторе циклона, что обеспечит комфортные температурные условия. Об этом в своем телеграм-канале сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

В конце августа температура воздуха днем достигнет 25 градусов тепла, а на уровне 1,5 км она поднимется выше 15 градусов, как заявила Позднякова, опубликовав картинку с графиком. Судя по нему, тепло придется как раз на последние выходные августа (30 и 31 число), а с 1 сентября заметно снижение.

Можно предположить, что теплая погода сохранится кратковременно, а переход к осенним температурам будет постепенным, но ощутимым. Жители столичного региона воспользуются последними летними днями и отдохнут на свежем воздухе в благоприятных условиях.

