Санузел-трансформер: в Москве сдают квартиру за 43 тыс. руб. с унитазом прямо в душе

В столице нашли жилье для тех, кто любит совмещать гигиенические процедуры. Собственница выставила на рынок двухкомнатную квартиру за 43 тысячи рублей в месяц. Главная фишка — унитаз стоит прямо в душевой. Лейка на стене, слив в полу. Хозяйка советует повесить шторку, чтобы вода не заливала комнату. Жилье сдают без детей и животных. Об этом сообщает Lenta.ru.

Квартира расположена в 40 минутах ходьбы от метро. Внутри, по словам владелицы, сделан косметический ремонт. Есть стиральная машина, газовая плита на две конфорки, мебель и персидские ковры в каждой комнате. Санузел смежный. Но унитаз установлен прямо в душевой. Сама душевая представляет собой небольшую комнату с лейкой на стене и сливным отверстием в полу. Чтобы вода не вытекала наружу, собственница рекомендует арендатору повесить перед дверью занавеску.

Арендаторам с детьми и домашними питомцами въезд воспрещен. Зато любителям экзотики — самое оно. 43 тысячи рублей в месяц за квартиру с унитазом под душем и коврами, которые, вероятно, будут впитывать влагу.

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